VIDEO: 47 punten van Irving houden Celtics op zegekoers

De Mavericks hadden in het vierde quarter een voorsprong van 13 punten, maar konden de zaak niet afmaken. Op een kleine 8 minuten van het eind stond er 87-74 op het bord.

De Celtics keken naar Irving om dat om te keren. De 25-jarige point-guard, deze zomer overgekomen van Cleveland, speelde zijn beste match voor zijn nieuwe team en zette een persoonlijk seizoensrecord neer.

Op 1 minuut van het einde pakte Irving de bal af van Nowitzki en bediende Tatum: 96-96. In de extra tijd maakte de Amerikaanse Australiër 10 van zijn 47 punten. "Voor mij zijn dit geen stressituaties. Ik bekijk het gewoon als een partijtje in het park: het is 7-7 en 8 betekent winnen."

Dallas, waar Harrison Barnes topschutter was met 31 punten, blijft achter met een 15e verlies, het slechtste cijfer van de NBA.