Casteels: "Van EK naar WK: die ene letter betekent veel voor mij"

België zit in een groep met Frankrijk, Rusland en Bosnië-Herzegovina. De eerste drie landen van de poule stoten door naar het tweede en laatste deel van de WK-kwalificaties, dat in september 2018 van start gaat.

Als België zich plaatst, komt het samen met twee andere teams uit zijn groep terecht bij de top drie uit poule F (Bulgarije, Tsjechië, Finland en IJsland). De eerste drie van die poule plaatsen zich voor de eindronde in China (31 augustus-15 september 2019).

"We zullen in deze eerste fase bij de top 3 zitten. Ik ga nooit een uitdaging aan met in mijn hoofd de mogelijkheid om te falen. De onderste steen moet bovenaan komen en dat zullen we doen", zegt Eddy Casteels.

Assistent Roel Moors: "Als je kans wil maken op kwalificatie, dan moet je je thuiswedstrijden proberen te winnen. Als je die eerste match wint, dan krijg je een boost. We weten dat we met iedereen kunnen wedijveren als we ons eigen niveau halen en als we spelen met karakter. Dat moeten we proberen te doen."