Trainerswissel bij Limburg United: McCollum moet plaatsmaken voor Angillis

Limburg United ging vrijdag nog met 94-89 de boot in op bezoek bij Luik en staat pas achtste in het klassement. Het bestuur heeft daarom beslist om afscheid te nemen van coach McCollum.

"De club bedankt Ronnie voor het geleverde werk en wenst hem alle succes toe in zijn verdere carrière", schrijft Limburg United op Twitter.

De club kondigde meteen ook zijn opvolger aan, Pascal Angillis. "Hij zal vanaf morgen de trainingen leiden."

Angillis is geen onbekende in de Belgische basketbalwereld. Hij was tot eind vorig seizoen hoofdcoach bij Charleroi en voordien assistent bij topclubs als Oostende, Charleroi, Luik en de Belgian Lions.