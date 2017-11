VIDEO: Celtics verslaan Warriors in topper en Harden maakt 48 punten voor Houston

Kyrie Irving (11) is de betere van Stephen Curry (m). Kyrie Irving (11) is de betere van Stephen Curry (m).

De Boston Celtics hebben hun status van nummer 1 in de NBA kracht bijgezet: de leider in het oosten versloeg titelhouder Golden State Warriors. Het werd 92-88. Golden State moest zo de koppositie in het westen aan Houston laten. Dat won - dankzij Harden - op bezoek bij Phoenix: 116-142.