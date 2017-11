Meesseman: "De perfecte wedstrijd bestaat niet"

Tegen Zwitserland wonnen de Cats, zonder te overtuigen. Dat zetten ze recht tegen Duitsland. Het eindresultaat: 103-60. "Na de vorige match wisten we dat we beter konden", zei Emma Meesseman na de wedstrijd.

"We hebben hard getraind op onze werkpunten. Dat loont. Het is nog niet perfect. Sommige mensen begrijpen misschien niet dat ik dat zeg omdat we winnen met 43 punten, maar communicatie, afwerking en defensie kan nog beter. De perfecte wedstrijd bestaat niet."

"Of we echt al onze kwalificatiematchen kunnen winnen? Ja, door onze goede prestatie op het EK hadden we een iets makkelijkere poule. Maar iedere match moet gespeeld worden natuurlijk. Kijk naar de vorige kwalificatieronde. Iedereen dacht dat we zouden verliezen en toch eindigden we eerste in de poule. Je mag geen enkel team onderschatten."

Ook bondscoach Philip Mestdagh was een tevreden man. "De speelsters hebben het goed aangepakt. Als je respect hebt voor een tegenstander, dan krijg je dit resultaat."

"Tegen Zwitserland hebben we het iets te relax aangevat waardoor we niet ons beste niveau haalden. Ook vandaag had het resultaat nog meer afgetekend kunnen zijn als we de focus tot helemaal het einde hadden behouden. Maar met wat nu op het bord staat, ben ik tevreden."

"Tegen Tsjechië treffen we een ploeg van een heel ander kaliber. Het is een goede ploeg. De enige ploeg die op het EK de nieuwe Europese kampioen Spanje kon kloppen. Het wordt dus moeilijk, maar de doelstelling is zes op zes te halen."