Hervelle stopt bij Belgian Lions: "Zeer moeilijke beslissing"

De Belgian Lions spelen eind deze maand in de voorronde van het WK, maar dat zal dus zonder Axel Hervelle zijn. De 34-jarige forward wil zich voortaan helemaal richten op zijn club Bilbao.

"Het was een zeer moeilijke beslissing, want ik wilde echt nog doorgaan. Maar het wordt moeilijker om een goed evenwicht te vinden tussen mijn club en de nationale ploeg. Ik heb mijn hele carrière geïnvesteerd in mijn lichaam en verzorging, maar nu is het zwaar geworden om alles te combineren", verklaart Hervelle zijn beslissing.

"Mijn club heeft me nodig terwijl ik na het EK wat frisheid mis. Ook het nieuwe competitiesysteem in de kwalificaties heeft een rol gespeeld in mijn keuze, want het zorgt voor meer vermoeidheid en extra verplaatsingen. Ik moet dus naar mijn lichaam luisteren."

"In mijn hart zal ik altijd een Belgian Lion blijven. Jongens als Van Rossom, Tabu of De Zeeuw kunnen nu de rol van boegbeeld overnemen. Ik ben ervan overtuigd dat met deze groep alle voorwaarden aanwezig zijn om met succes de nieuwe uitdagingen aan te gaan."