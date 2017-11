Mestdagh heeft akkoord om tot Tokio 2020 coach van Cats te blijven: "Nederig blijven"

"Ik heb tegen de speelsters gezegd dat we weer vanaf 0 beginnen. We moeten nederig blijven, anders wordt het gevaarlijk. Iedereen zal ons willen kloppen. Ook al zijn we favoriet, we moeten de nodige ernst aan de dag leggen."

"Dat zal ik zeker in mijn openingsbriefing meegeven. Als we bij onze identiteit blijven, zijn we tot veel goeds en groots in staat. Maar we mogen zeker niet gaan beweren dat we een groot basketballand zijn en we iedereen naar huis zullen gaan spelen."

"Het doel is om een 2e EK op een rij mee te maken en er in de top 5 te eindigen, zodat we mogen meedoen aan het preolympische toernooi in mei 2020. Kwalificatie voor Tokio 2020 is het doel op de lange termijn."