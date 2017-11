Het is niet al brons wat blinkt: "Vrouwenbasketbal in België moet competitiever"

Noteert de federatie na het brons meer inschrijvingen bij de jeugd? Koen Umans, secretaris-generaal van Basket Vlaanderen: "Er is geen rechtstreeks verband tussen kampioenschappen en instroom van extra leden. Al geven de Cats een positieve vibe."

"Maar de groei in ledenaantal wordt door andere maatregelen gedragen. In 2014 daalde de aansluiting van meisjes. We hebben toen samen met de clubs een actieplan ontwikkeld. De laatste 3 jaar kennen we een sterke stijging in de U12 en U14."

Dat plan was dus belangrijker dan het voorbije EK. Umans maakt het concreet: "We ontwikkelden wedstrijdmodellen voor meisjes en duwden de spelvorm 3x3 door. Zo kwamen er meer balcontacten en meer plezier. We zijn ook bezig met de ontwikkeling van een softbal, die iets minder hard is."

"De leeftijdsklassen werden flexibeler en we nemen positief discriminerende maatregelen naar vrouwelijke coaches en scheidsrechters."

"We zetten ook heel veel in op sociale media. Tijdens het EK vervijfvoudigde de populariteit van onze Instagram, Facebook, Twitter en Snapchat. Dat willen we in het seizoen voortzetten."