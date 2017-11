Aalstar kan Oostende niet verslaan De ongeslagen leider Oostende begon het best aan de topper tegen de nummer 2 (0-6). Aalstar ging het 2e kwart in met een 20-16-voorsprong, maar daarna nam Oostende het weer over. Na een 10-puntenkloof bij de rust (35-45) kreeg Aalst nog even een kleine voorsprong (63-61), maar BCO liep daarna weer even weg (76-82). Aalstar kwam nog 1 keer terug (82-82), maar moest toch het hoofd buigen.

23:43