VIDEO: King James evenaart bijna record: 57 punten tegen Wizards

De Cavaliers zijn niet goed aan het seizoen begonnen met 5 nederlagen in 8 duels. Op bezoek bij Washington trok James nog eens zijn stoute schoenen aan. Voor de 11e keer in zijn carrière rondde hij de kaap van 50 punten. Tot gisteren was zijn record dit seizoen 34 punten.

"Ook al ben ik bijna 33 jaar, nooit heb ik mij beter gevoeld in mijn carrière", reageerde hij na zijn hoge puntenscore. "Elk shot dat ik nam, leek binnen te gaan." Daar deed hij nog eens 11 rebounds en 7 assists bij.

Op zijn 32e is James nu de jongste speler ooit met 29.000 punten achter zijn naam. Dat record snoepte hij af van Kobe Bryant.