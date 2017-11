Brussels geeft door blessureleed ouderdomsdeken Bosco nog een kans

Brussels heeft zijn start in de competitie volledig gemist. Het is voorlaatste in de stand met nog maar een zege in vijf wedstrijden. Tot overmaat van ramp zag het ook sterkhouder Domien Loubry uitvallen. Hij staat zeker drie weken aan de kant met een hamstringblessure.

De club moest snel een vervanger vinden en haalt nu Lionel Bosco bij de groep. De voormalige Belgische international was een vrije speler. Bergen, zijn vorige ploeg, had hem geen nieuw contract meer aangeboden voor die seizoen.

Bosco onderhield zijn conditie wel bij Hoei, een club uit de lagere reeksen. Maar dinsdag mocht hij al een eerste keer trainen bij Brussels. Voorlopig heeft hij maar een contract voor twee maanden, maar er is wel een optie in de overeenkomst opgenomen tot het einde van het seizoen. In december zal de club zijn prestaties evalueren.