VIDEO: Curry gooit mondstuk richting ref, dat is dan 50.000 dollar boete

Curry moest gisteren tot een stuk in de namiddag wachten of hij 's avonds tegen Dallas zou mogen spelen. De NBA beraadde zich over een straf, nadat de spelverdeler van de Warriors zijn cool verloren had tegen de Grizzlies.

Curry werd op het eind van de match uitgesloten na een gecontesteerde beslissing van de scheidsrechter. "Het was een intens moment in de match. Ik was gefrustreerd omdat ik een persoonlijke fout aangesmeerd kreeg", legde Curry zijn onbesuisde actie met zijn mondstuk uit.

"Het was stom van mij. Ik wil duidelijk stellen dat ik hem zeker niet probeerde te raken of hem in gevaar wou brengen." Ook teammaat Kevin Durant, die het opnam voor Curry, moest van het veld.