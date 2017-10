Phoenix Suns schrijft NBA-geschiedenis met trainersontslag na 3 matchen

"We moeten als team dichter bij elkaar komen", klaagde Watson na de match van zaterdag. "We moeten realistisch zijn. We hebben een jong team, we wisten dat we leergeld zouden betalen, maar het meest teleurstellende is het gebrek aan eenheid."

De Suns zijn aan een drastische heropbouw bezig en tellen 4 rookies en 4 tweedejaars in de kern. Een van de anciens, Eric Bledsoe, stuurde net voor het ontslag een duidelijke tweet de wereld in: "Ik wil hier niet zijn."

Watson, goed voor 33 zeges in 118 matchen voor de Suns, wordt tijdelijk opgevolgd door zijn assistent Jay Triano.