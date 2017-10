Xhaët over transfergekte in NBA: "Het gekste tussenseizoen"

"Welke transfer het meest in het oog springt? Dat is een onmogelijke vraag. Er is zoveel gebeurd. Dit is echt het gekste tussenseizoen dat ik ooit meegemaakt hebt", zegt Dennis Xhaët aan Sporza.

Naast de Warriors zijn er met Cleveland, Houston, Oklahoma City en Boston nog enkele "superteams". "Het is ergens wel grappig hoe iedereen denkt dat die superteams ineens ontstaan zijn, want dat is totaal niet het geval."

"Bij een superteam probeer je zoveel mogelijk sterren in één ploeg te zetten. Vergelijk het met de Galacticos van Real Madrid, dat Figo al had en ook nog Zidane, Beckham en Ronaldo haalde."

"Maar in de jaren 80 had je ook al de grote rivaliteit tussen de Lakers en de Celtics, met Magic Johnson en Larry Bird. Dat waren toen ook allemaal superteams met meerdere all stars. Op dat vlak is er dus niets nieuws."