Casteels langer bondscoach met als opdracht België door 1e WK-kwalificatieronde loodsen

Eddy Casteels (57) is sinds 2005 bondscoach van de Belgische nationale ploeg en leidde de Belgian Lions naar 4 opeenvolgende Europese kampioenschappen (2011, 2013, 2015 en 2017).

De vorige overeenkomst met Casteels liep af op het voorbije EK, waardoor er nog een beslissing moest volgen na de uitschakeling in de groepsfase.

Op 24 november beginnen de Belgian Lions tegen Frankrijk aan de kwalificaties voor het WK 2019 in China. In de 1e kwalificatieronde nemen de Belgen het ook nog op tegen Rusland en Bosnië-Herzegovina.

De top 3 van de groep plaatst zich voor de 2e kwalificatieronde, die in september 2018 van start gaat. In die ronde worden 24 landen over 4 groepen van 6 verdeeld. De top 3 van elke groep mag naar het WK.