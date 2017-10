Oostende heeft sponsor beet voor Champions League

Oostende zag na vorig seizoen hoofdsponsor Telenet overstappen naar de Antwerp Giants. Een nieuwe hoofdsponsor is er nog niet, maar Bticino komt er wel bij voor de Europese campagne.

"Het is ons een genoegen om Oostende te mogen steunen in hun campagne in de Champions League", zegt Rony De Pauw van Bticino. Op dinsdag 10 oktober speelt Oostende in Bonn zijn eerste match in de groepsfase van de Champions League.