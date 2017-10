BC Oostende moet bouwen: "Spelers zijn weg, maar de spirit is gebleven"

Oostende speelt voorlopig wel zonder sponsor op het goudgele shirt. "Maar ik ben niet ongerust, we hebben nog tijd om een nieuwe sponsor te vinden en er zit ook stilaan schot in de zaak."

"Uiteraard is het verlies van Telenet een flinke hap uit ons budget, maar we zijn financieel gezond en kunnen wel tegen een stootje. We hebben ook geen dure spelers gehaald."

Toch legt Vande Lanotte de vinger op een grotere zere wonde. "Het basketbal heeft publicitair een probleem en dat komt door de slechte competitieformule. We spelen 4 keer tegen elkaar in de reguliere competitie. Met wat geluk kom je elkaar zo 8 keer tegen op een seizoen. De spanning is hierdoor weg."

"Ik hoor soms mensen die zeggen "We nemen geen seats meer, want we kunnen toch niet komen naar al die matchen." Terwijl er bij ons nog volk zit. We klagen het meeste over de formule, maar hebben er het minste last van. Maar de andere clubs willen die dubbele competitieronde."