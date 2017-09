OKC-ster Westbrook tekent vetste NBA-contract uit de geschiedenis

Russell Westbrook begint binnenkort aan zijn 10e seizoen voor Oklahoma City Thunder. De 28-jarige point guard, die met het nummer 0 speelt, werd al 6 verkozen voor het All Star-game. Vorig seizoen was zijn meest succesvolle seizoen uit zijn carrière. Hij behaalde over het hele seizoen een triple double (31,6 punten - 10,7 rebounds - 10,4 assists) en 42 triple doubles in totaal, een NBA-record. Hij werd dan ook verkozen tot MVP van het reguliere seizoen.