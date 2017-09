Dwyane Wade gaat "broer" LeBron James helpen bij Cleveland

Dwyane Wade speelde het afgelopen seizoen bij de Chicago Bulls, maar zijn contract werd uitgekocht. "Cleveland is voor mij de beste plaats om te blijven spelen op het hoogste niveau", vindt Wade, die in 2006 zijn eerste titel won met Miami.

James en Wade speelden samen bij Miami tussen 2010 en 2014 en wonnen twee NBA-titels. "Ik kijk ernaar uit om weer aan de zijde van mijn broer te spelen en onze derde titel samen te veroveren."

Cleveland haalde de afgelopen drie seizoenen telkens de NBA-finale, maar enkel in 2016 kon het de Golden State Warriors verslaan in die finale. "Cleveland weet wat ik een titelkandidaat kan bijbrengen als speler en als leider in de kleedkamer."