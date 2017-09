Moors: "Nu al zeggen dat de Antwerp Giants meedoen voor titel, is gevaarlijk"

We zijn een ploeg met veel nieuwe spelers. Het is nog een beetje zoeken, maar we hebben nog veel progressiemarge en we zijn ambitieus.

Door het Europese duel mist Antwerpen wel de start van de competitie. "Dat is een vervelende situatie. Normaal speelden we tegen Limburg United, maar dat gaat nu niet. Dat is lastig voor ons, maar ook voor Limburg."

"Dat komt omdat het format van de Champions League een beetje veranderd is en er nu drie voorrondes zijn, maar ook omdat de Belgische competitie heel vroeg begint dit jaar. En dat heeft dan weer te maken met het programma van de nationale ploeg. We krijgen dit jaar opnieuw drie interlandbreaks in november, februari en juni."

Wat verwacht Moors van de competitie? "We zijn een ploeg met veel nieuwe spelers. Het is nog een beetje zoeken, maar we hebben nog veel progressiemarge en we zijn ambitieus. We willen op korte termijn eens kunnen meespelen voor de prijzen, maar nu al zeggen dat we meedoen voor de titel is gevaarlijk. Ik ken de andere ploegen ook nog niet voldoende. Op basis van onze eigen kwaliteiten denk ik dat we ver zullen raken, maar we zullen niet de enige ploeg zijn die de hegemonie van Oostende wil doorbreken."