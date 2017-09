Charleroi wint thriller, Oostende probleemloos Brian Lynch heeft zijn start bij Charleroi niet gemist. Zijn ploeg was bijna de hele match aan Brussels gewaagd, maar in de slotfase rolde het dubbelde de kant van Charleroi op. Van 60-58 ging het dankzij een driepunter van uitblinker Gibbs naar 60-61. Charleroi gaf die voorsprong niet meer weg. Harrell miste het shot van de zege voor Brussels. Kampioen Oostende had enkel in de eerste helft moeite met Bergen, maar dankzij een tussensprint in het 3e quarter werd het toch een zorgeloze avond.

22:33