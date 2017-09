Video: Oostende verovert Supercup dankzij buzzerbeater

Elias Lasisi is een nieuwkomer bij Oostende en keek vanavond zijn ex-club Limburg in de ogen. "Ik denk dat de fans genoten hebben van deze match. Er was veel ambiance en er werd veel gescoord. Het is fijn dat het dan zo eindigt voor ons. Dat is een ongelooflijk gevoel."

"Het was een dubbeltje op zijn kant want vier of vijf seconden voor het einde stonden zij nog voor. Op zo'n momenten moet je een beetje geluk hebben. Voor hetzelfde geld gaat die bal er niet in."

"Limburg heeft me toch een beetje verrast. Ze hebben een heel goeie ploeg en ze speelden echt goed. Het is een ploeg om naar uit te kijken dit seizoen."

Wat ik van ons seizoen verwacht? "Het is nog vroeg maar er zijn twaalf spelers die hard willen werken. Het is een jonge ploeg dus misschien wordt het een moeilijke start, maar ik denk dat we een goed seizoen tegemoet gaan."