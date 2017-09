8 én 24: Kobe Bryant krijgt als 1e NBA-speler 2 nummers vereeuwigd bij zelfde team

Bryant begon zijn carrière bij de Lakers in 1996 met het rugnummer 8. Hij speelde tien jaar met dat nummer op zijn rug en won er onder meer drie titels mee aan de zijde van Shaquille O'Neal (2000, 2001, 2002), die andere ster van de Lakers.

In 2006 veranderde Bryant naar het rugnummer 24, het nummer dat hij ook in het begin van zijn high schoolperiode in Philadelphia droeg. Met dat nummer voegde hij nog twee NBA-titels toe aan zijn indrukwekkende palmares (2009 en 2010).

Op 18 december wordt Bryant door de Lakers in de bloemetjes gezet tijdens de rust van de wedstrijd tegen de Golden State Warriors, de huidige NBA-kampioen. In een ceremonie worden de twee rugnummers van Bryant vereeuwigd in het Staples Center in LA.

Geen enkele huidige of toekomstige speler van de Lakers zal dus ooit nog het nummer 8 of 24 mogen dragen. Daarmee is Bryant de 10e speler van de Lakers die die eer te beurt valt. Hij is bovendien de 1e speler in de NBA-geschiedenis die 2 rugnummers vereeuwigd krijgt bij hetzelfde team.