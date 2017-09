Wauters: "Een olympisch ticket speelt toch in mijn achterhoofd"

Turkije is het land waar het EK bij de mannen op dit moment wordt gespeeld. Wat vond Wauters van hun prestaties? "Iedereen had gehoopt dat ze de groepsfase zouden overleven."

"Zelf zag ik alleen de match tegen Turkije live. Maar de Turken maakten het verschil in twee minuten. Dat betekent dat er potentieel is bij de Belgen en dat we dus niet te negatief moeten zijn. Er is heel veel concurrentie op het EK en hun poule was enorm moeilijk."

"Ja, een ervaren speler als Matt Lojeski of een grote speler van 2m10 zou een verschil kunnen maken, maar in het verleden hebben de Lions al bewezen dat ze met goed samenspel grote landen opzij kunnen zetten."

"Het is niet aan mij om uitspraken te doen over hoe het verder moet met de Lions. Intern zal wel besproken worden waar de groeimarges liggen. Maar los van de uitschakeling is zo'n toernooi altijd goed om ervaring op te doen."