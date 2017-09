VIDEO: Meesseman imponeert, Washington Mystics ronde verder in play-offs

In de 1e ronde van de play-offs in de WNBA gaven de Washington Mystics partij aan de Dallas Wings. Inzet: een plek in de kwartfinale van de play-offs van het WNBA-kampioenschap.

De Washington Mystics namen een vliegende start, maar de Dallas Wings konden bijbenen tot aan de rust. In het 3e kwart schakelden de Mystics een versnelling hoger. Uiteindelijk haalde de ploeg van Emma Meesseman het ook met 86-76.

Meesseman had een aardig aandeel in de overwinning. Met 16 punten en 10 rebounds tekende ze voor een double-double. In de kwartfinale trekt ze met de Washington Mystics naar Madison Square Garden, waar zondag een confrontatie met New York Liberty op het programma staat.