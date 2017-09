VIDEO: Belgische wereldkampioenen winnen ook goud op EK 3x3 basketbal U18

Het Belgische kwartet bestond uit Hugo Deneve, Sam Hofman, Ayoub Nouhi en Vincent Peeters. Die laatste twee waren er ook op het WK bij.

In de groepsfase was Nederland nog met 15-12 te sterk voor de Belgen. In de finale namen onze jongens overtuigend revanche: 19-13. De derde editie van het event vond plaats in Debrecen, in Hongarije.

Bij de vrouwen won het talentvolle Hongarije, na een knappe zege tegen Rusland. België ging er in de kwartfinale uit tegen Polen.