Kris Meertens: "Belgian Lions moeten groep des doods overleven"

"De kracht van de Lions is hun collectiviteit", vertelt Kris Meertens over de nationale ploeg. "België beschikt niet over een Gasol, een Porzingis of een Diaw. Zij kunnen in hun eentje het verschil maken."

"Lojeski kon de Belgen ademruimte geven en 25 punten maken in een wedstrijd. In moeilijke momenten is hij de speler die makkelijk scoort, maar hij is er niet bij."

"Met Van Rossom en Tabu beschikken we over heel degelijke spelmakers. Van Rossom is een geweldige leider op het veld. Hij staat niet voor niets in de belangstelling van Real Madrid. Tabu heeft iets minder vista, maar hij kan wel driepunters knallen."

"Op de vleugel heb je Salumu en Serron. Salumu beschikt over de meeste wapens: een goed shot en een goede drive. Hervelle en De Zeeuw maken ook hun punten, zowel onder de korf als vanaf de driepuntslijn. Onder de korf rekent bondscoach Casteels op de sprongkracht van Tumba."

"Casteels vind ik een ongelooflijk goeie bondscoach. Vier keer op een rij loodst hij België naar de eindronde. En dat allemaal zonder vedettes."