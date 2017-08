Van Rossom: "Onze mentale weerbaarheid zit goed. Nu de 8e finales halen op het EK"

"We hebben weerbaarheid getoond en dat is met zicht op een EK heel belangrijk. Op zo'n toernooi speel je 5 matchen op een week en mag je je hoofd nooit laten hangen, niet tijdens de wedstrijd en ook niet erna. Hoe we in de 2e helft hebben teruggevochten uit een verloren situatie bewijst dat we mentaal fris zitten."

De tegenstand is niet min, maar toch mikt Van Rossom op de 8e finales in Turkije. "Ploegen als Letland klinken niet fameus, maar stuk voor stuk zijn het allemaal toplanden. Als we de lijn van onze 2e helft tegen Spanje kunnen doortrekken naar het EK kunnen we zeker de 8e finales bereiken. Het wordt niet makkelijk, maar niets is onmogelijk natuurlijk", besluit Van Rossom.