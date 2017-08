Boston Celtics strikt Irving na ruiloperatie met Cleveland

Een vertrek van Kyrie Irving bij de Cleveland Cavaliers stond in de sterren geschreven. De Amerikaan, een van de vedetten in de NBA, aasde al een tijdje op een vertrek. Irving zou de rol van protagonist bij Cleveland niet langer willen delen met LeBron James.

Bij Boston Celtics wordt Irving nu het uithangbord. "Hij is een van de beste schutters in de NBA. We denken dat zijn beste jaren nog zullen volgen", meldt zijn nieuwe club.

Cleveland verzekerde zich in de opmerkelijke deal dan weer van de diensten van onder meer Isaiah Thomas, Jae Crowder en Ante Zizic.