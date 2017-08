Bondscoach Casteels: "Het ziet er heel, heel goed uit voor Van Rossom"

In de komende drie wedstrijden zullen we zien hoe Sam alles verteert, maar op dit moment kan ik zeggen dat het er heel, heel goed uit ziet.

"We kunnen Sam recupereren. In de komende drie wedstrijden zullen we zien hoe hij alles verteert, maar op dit moment kan ik zeggen dat het er heel, heel goed uit ziet", zegt Eddy Casteels.

Matt Lojeski zal er in tegenstelling tot Sam Van Rossom niet bijlopen in Frankrijk. Maar de tot Belg genaturaliseerde Amerikaan hoeft nog niet te wanhopen wat het EK (31 augustus-17 september) betreft.

Casteels: "Matt heeft door blessureleed een aantal maanden niet gespeeld, maar hij kan er nog altijd bijkomen. Hij legt vrijdag nog een aantal medische testen af bij zijn nieuwe club Panathinaikos. Die wachten we af."

"Ik laat me daar niet in opjagen en zal alles rustig op een rijtje zetten. Het is ook zo dat we op het EK 5 topwedstrijden in 7 dagen spelen, op het allerhoogste niveau. Die belasting is niet te onderschatten. Daar moet je topfit voor zijn. Daarnaast zijn er jongens die keihard gewerkt hebben in de aanloop naar dit EK..."