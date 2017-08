Nieuwe NBA-kalender gunt spelers meer rust: "Moesten probleem aanpakken"

LeBron James liet vorig seizoen zes wedstrijden schieten. LeBron James liet vorig seizoen zes wedstrijden schieten.

De NBA heeft haar kalender voor komend seizoen bekendgemaakt. Het probleem dat topspelers zich steeds meer gingen sparen door het hoge ritme stond daarbij centraal. De nieuwe kalender moet voor meer rust zorgen. Zo begint de competitie al op 17 oktober, een tiental dagen sneller dan gewoonlijk. En het is gedaan met vier duels op vijf dagen of 18 wedstrijden in één maand.