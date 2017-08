Jonge Belgian Cats zijn Europees kampioen na zinderende finale

De Belgische basketbalvrouwen schreven eerder al geschiedenis door op het EK brons te veroveren en de jongere generatie doet niet onder. Sterker nog, de U18 ging in Hongarije zelfs met het goud aan de haal.

België was in de kwartfinale door het oog van de naald gekropen tegen het gastland (59-56) en veegde in de halve finale het parket aan met Tsjechië (63-49). In de finale was het sterke Servië de opponent, dat in zijn halve finales indruk had gemaakt tegen Frankrijk.