Belgian Lion Matt Lojeski verruilt Olympiakos voor aartsrivaal Panathinaikos

De 32-jarige Lojeski heeft een contract voor één seizoen getekend bij Panathinaikos. Voor de small forward (1m98) is het na Aalstar, Oostende en Olympiakos al het vierde avontuur in zijn Europese professionele carrière.

De Belgian Lion genoot ook de interesse van Barcelona, maar hij zou niet door zijn medische testen zijn geraakt. Lojeski scheurde in maart zijn achillespees tijdens een duel in de Euroleague tegen Real Madrid. Bij Panathinaikos had de genaturaliseerde Belg meer succes.

Lojeski is momenteel met de Belgian Lions bezig aan de voorbereiding op het EK in Finland, dat op 31 augustus start. Het is nog afwachten of hij daadwerkelijk deelneemt aan het EK.