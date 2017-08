Het fantastische verhaal van het Dream Team: eerherstel en stijve piemels op het strand

De erfenis van het Dream Team is niet te onderschatten. "De hele wereld is anders gaan denken over basketbal. De hele wereld kan tegenwoordig NBA-wedstrijden bekijken", zegt Mart Smeets.

"Van Oakland tot Vladivostok en van Buenos Aires tot Helsinki, iedereen weet wat de NBA is. In 1991 speelden er 25 buitenlanders in de NBA. Tien jaar later waren dat er al 75. De NBA is de bekendste sportbond ter wereld geworden, groter dan de NFL, de FIFA of het Olympisch Comité zelf. Dankzij het gratis toneel dat ze werd aangeboden in 1992."

Kobe Bryant beweerde enkele jaren geleden dat zijn team dat goud won op de Olympische Spelen in 2012, met ook LeBron James en Kevin Durant, het Dream Team geklopt zou hebben. "Wij waren allemaal top fit, de meeste van hen waren op het einde van hun carrière."

Smeets vindt het onzin. "De term Dream Team mag je maar op een team plakken: het team van 1992. Je kan de context helemaal niet vergelijken. Het Ajax van Johan Cruijff kan je ook niet vergelijken met het Ajax van nu."