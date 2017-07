Mooi van Celtics: Pierce mag met pensioen bij club van zijn hart

Paul Pierce speelde in zijn carrière 15 seizoenen voor de Boston Celtics. Hij was een sleutelspeler in het team dat in 2008 de NBA-titel pakte. In 2013 kwam er een einde aan zijn periode in Boston, maar de liefde tussen Pierce en de Celtics ging nooit over.

Toen Pierce enkele maanden geleden met de LA Clippers op bezoek was in Boston ging het publiek volledig uit zijn dak toen de forward in de slotseconden een driepunter binnenknalde, zijn laatste shot op het parket van de Celtics.