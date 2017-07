Antwerp treft Zweedse kampioen in Champions League

In Mies in Zwitserland werd er geloot voor de tweede editie van de Champions League basketbal. Er gingen drie Belgische clubs de pot in.

De Antwerp Giants moeten het langste parcours afleggen richting groepsfase. Het treft in de eerste voorronde de Zweedse kampioen Lulea. De heenwedstrijd is op 19 september in Zweden, de terugmatch twee dagen later. Bij winst wacht Novgorod uit Rusland en daarna eventueel het Poolse Rosa Radom in de derde voorronde.

Brussels treedt meteen aan in de derde voorronde en speelt tegen het Bosnische Bosna Sarajevo, het Duitse Ludwigsburg of het Roemeense Cluj Napoca. Brussels speelt eerst uit op 29 september en is op 2 oktober thuisploeg.

Oostende gaat sowieso naar de poulefase, die op 10 oktober begint. De Belgische kampioen speelt tegen Avellino (Ita), Besiktas (Tur), Zielona Gora (Pol), Nymburk (Tsj), Aris Salonique (Gri) en twee clubs die kwalificaties afwerken. De top 4 van elke groep gaat naar de achtste finales.