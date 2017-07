VIDEO: deze geweldige assists zijn weldra ook te zien in de NBA

Milos Teodosic geldt al jaren als een van de beste spelers in Europa, zo niet de beste. Met CSKA Moskou pakte hij al verschillende titels in Rusland en won hij vorig jaar de EuroLeague. Voor zijn periode in Rusland had Teodosic al het mooie weer gemaakt in Griekenland bij Olympiakos.

Nu, op zijn 30e, acht de spelverdeler de tijd rijp om de overstap te maken naar de NBA. De LA Clippers hebben voor de Serviër een tweejarig contract klaarliggen. In LA moet Teodosic de leemte opvullen die ontstaan is na het vertrek van Chris Paul.

Clippers-guard Patrick Beverley, die nog samenspeelde met Teodosic in Griekenland, ziet de Serviër graag komen. "Ik denk dat hij nu al de beste passer in de NBA is. Zijn basketbal-IQ is ongeëvenaard. Ik moet nu wel op zoek naar een nieuwe hotel alias, want ik checkte altijd in als "Milos Teodosic"", lacht Beverley.