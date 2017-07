Belgian Cats loten gunstig voor kwalificaties van EK 2019

De Belgische basketbalvrouwen zitten voor de EK-kwalificaties in een poule met Tsjechië, Duitsland en Zwitserland. "Dat had veel slechter gekund", zegt bondscoach Philip Mestdagh. "We vermijden landen als Oekraïne, Zweden en Hongarije en bovendien is de kalender ook in ons voordeel."

België begint met een uitwedstrijd tegen Zwitserland en een thuismatch tegen Duitsland. "Op papier de twee makkelijkste tegenstanders", weet Mestdagh. "En de laatste wedstrijd is thuis tegen Tsjechië. Dat kan ook van pas komen als die match nog beslissend is."

"Na onze derde plaats op het voorbije EK zullen we nu bij de favorieten horen. Dat is een andere rol, maar we zijn klaar om die op te nemen."

Het EK van 2019 vindt plaats in Servië en Letland. De twee gastlanden zijn automatisch gekwalificeerd. In de kwalificaties zijn er acht poules. De groepswinnaars zijn rechtstreeks geplaatst voor het EK. Ook de zes beste tweedes mogen naar de eindronde.