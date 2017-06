Van Rossom neemt afscheid van Valencia: "Heel trots op wat we bereikt hebben"

Een verlenging zat er niet meer in. Op Instagram neemt hij na vier jaar afscheid van zijn Spaanse club. "Op 10 juli 2013 werd ik hier voorgesteld. Nu, op 28 juni 2017, neem ik afscheid. In die vier jaar daartussen is er veel gebeurd. Goede, maar ook minder goede dingen."

"Ik ben eerst en vooral heel trots op wat we met dit team bereikt hebben de voorbije vier jaar: 4 finales, 1 Eurocup en 1 titel."

"Het waren vier fantastische jaren voor mij, mijn vrienden en mijn familie. Ik ben verliefd geworden op Valencia. Ik heb hier veel vrienden gemaakt. Valencia en de supporters zitten voor altijd in mijn hart."

Van Rossom bedankte ook zijn coaches, het bestuur, zijn ploegmaats en alle supporters van Valencia. "Ik heb hier memorabele avonden beleefd. Ik heb alles gegeven voor deze club en voor de supporters. Het was een eer om hier te spelen. Ik hoop dat jullie er net zo veel plezier aan beleefd hebben."

"Ik wens de club het allerbeste en ik zal deel blijven uitmaken van Valencia, maar op een andere manier."