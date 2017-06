Brussels is succescoach Crevecoeur kwijt aan Pau-Lacq-Orthez in Frankrijk

Pau-Lacq-Orthez legt zijn keuze uit op zijn website: "We hadden heel wat criteria opgesteld waaraan ons project moest voldoen en Crevecoeur vulde die allemaal in. We hadden heel wat kandidaturen, de keuze was niet makkelijk, gezien de kwaliteiten van de coaches. Maar we hebben de knoop doorgehakt en gaan nu aan het werk om ons doel te bereiken: zo veel mogelijk matchen winnen en dat met de juiste mentaliteit."

Pau-Lacq-Orthez was vijfde in de reguliere competitie in Frankrijk en werd in de kwartfinales van de play-offs uitgeschakeld. In de FIBA Europe Cup wipte Oostende de Franse club in de 1/8e finales.