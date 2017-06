Feestelijk onthaal bij thuiskomst van bronzen Cats

Enkele tientallen in Belgische vlaggen gehulde supporters, familie en vrienden feliciteerden de Belgian Cats met hun historische prestatie. De goedgeluimde speelsters pronkten met hun bronzen medaille en zongen "Het brons is van ons".

"We hebben onze medaille goed gevierd", lachte Ann Wauters. "Na de redelijk makkelijke wedstrijd tegen Griekenland beseften we nog niet goed wat we gerealiseerd hadden. Eens de medailleceremonie voorbij was, hebben we een feestje gehouden in het hotel. En ja, we hebben een paar glazen gedronken. Wat er daarna gebeurd is, herinneren we ons niet meer."

Emma Meesseman werd verkozen in de All Star 5 van het EK. "Een mooie erkenning, maar met de ploeg op het podium staan betekent voor mij veel meer", zegt Meesseman. "Dit is tot nu toe de strafste prestatie uit mijn carrière."