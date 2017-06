Van den Spiegel over succes Belgian Cats: "Hopen op hockey-effect"

België had een van de jongste selecties op het EK, maar had met Ann Wauters toch ook een ervaren rot in de ploeg. "Je mag haar waarde in dit geheel niet onderschatten."

"Ze heeft dit hele toernooi een niveau gehaald dat ze de voorbije jaren maar sporadisch haalde. Het blijft ook maar duren voor haar, al zal het ooit wel eens moeten stoppen."

"Emma (Meesseman) heeft die schoenen van Ann al wat gevuld, maar op het vlak van leiderschap zal Ann toch een leemte achterlaten. Maar als je ziet wat er nog allemaal zit aan te komen van talent, zou ik mij over de toekomst geen zorgen maken."

Een andere, minder bezongen, held van deze Belgian Cats is de bondscoach. "We hebben veel over de sterspeelsters gepraat de voorbije weken en zo valt Philip Mestdagh soms tussen de plooien."

"Het is niet altijd makkelijk om een team te bouwen. Je moet ervoor zorgen dat iedereen zijn ei kwijt kan, je moet iedereen belangrijk kunnen maken. Daar is hij fantastisch in geslaagd."