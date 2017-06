Emma Meesseman: de troonopvolgster bij de Belgian Cats (VIDEO)

Dat Meesseman bij het grote publiek niet erg bekend is, heeft ook te maken met haar karakter. Meesseman is geen schreeuwer. "Ze is zeer bescheiden, niet iemand die zichzelf verkoopt", vertelt ex-bondscoach Benny Mertens.

"Net als Ann Wauters is ze een supertalent, maar ze ontwikkelt zich stap voor stap en wordt daarbij ook goed begeleid. Onder meer door haar ouders."

En die weten waar ze over spreken. Meesseman is de dochter van Sonja Tankrey, in 1983 speelster van het jaar in België.