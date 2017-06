Maak kennis met kersvers NBA-speler Lonzo Ball en zijn knettergekke pa

Vader LaVar Ball is op zijn zachtst gezegd een apart figuur. Hij heeft van zijn drie basketballende zonen - Lonzo is de oudste - een merk op zich gemaakt en laat geen gelegenheid onbenut om hen de hemel in te prijzen. Dankzij uitspraken als "mijn zoon is beter dan Steph Curry en LeBron James" is hij in de VS uitgegroeid tot een soort cultfiguur.

"Lonzo Ball staat in de aandacht door zijn vader, maar laten we niet vergeten dat die vader ook maar in de aandacht gekomen is omdat Lonzo zo fantastisch speelde in het college-basketbal", zegt Dennis Xhaët.

"De LA Lakers hebben ook Lonzo binnengehaald en niet de vader. Die zal wel onnozele dingen blijven zeggen, maar hij gaat er niet bij zijn op de training. Ik denk dat het weinig invloed heeft op Lonzo. In een commercial lachte hij onlangs met zijn eigen vader. Dat was voor mij een teken van gezond verstand."