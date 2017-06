Van Rossom: "We mogen de Cats niet afschrijven tegen Spanje"

Op het EK van 2003 werden de Belgische vrouwen 6e, tot nu toe het beste resultaat. Waarom klopt de Belgische puzzel op dit EK volledig?

"Dat is door een samenloop van omstandigheden. Maar je ziet vaak dat er plots een goeie generatie opstaat, die dan een voorbeeld kan zijn voor een volgende generatie. Ann Wauters is voor veel speelsters een voorbeeld geweest in hun jeugd."

"En de sfeer in de ploeg is ook heel goed. Dat zie je op het terrein. Ook al spelen ze maar enkele minuten, iedereen draagt bij tot het succes en ze geven alles. Het belangrijkste is dat de ploeg wint en dat heeft iedereen goed begrepen."

Spanje is de volgende opdracht. "Spanje is absolute wereldtop. In de voorbereiding hebben de Cats twee keer verloren van Spanje, maar dat is een totaal ander verhaal. De druk ligt nu volledig bij Spanje. We mogen de Cats zeker niet afschrijven. Ze moeten vrij spelen, zoals ze dat tot nu toe gedaan hebben. En dan maken ze zeker een kans."