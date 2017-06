Wauters: "Nu moeten we voluit voor een medaille gaan"

"Dit is ongelooflijk. We beseffen nog niet goed wat we gedaan hebben", vertelde Ann Wauters, de meest ervaren speelster bij de Belgen. "Ik heb er nog niet veel woorden voor. We spelen hier de halve finales en dat na tien jaar afwezigheid. Dat is echt iets om trots op te zijn."

"We waren heel sterk begonnen. Emma Meesseman speelde een absolute topmatch. Ze konden haar niet in toom houden. Maar ook Kim Mestdagh was top vandaag, het was een teamprestatie."

"In het derde kwart hadden we weer een dipje. Een voorsprong vasthouden, daar hebben we het nog moeilijk mee. Het vierde kwart liep weer super."

"Nu mogen we niet stoppen. We moeten de lat nog hoger leggen en voluit voor een medaille gaan. Spanje is natuurlijk topfavoriet, maar elke match moet gespeeld worden. Alles loopt op dit moment goed bij ons. We moeten ons ding doen. En als we verliezen hebben we nog een kans."