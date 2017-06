Wat verdienen de Belgian Cats op dit EK? Hoop en al een paar 1.000 euro

Vanmiddag om 12.30u kijken de Belgian Cats Italië in de ogen. Inzet: een plaats in de halve finales en het bijhorende ticket voor het WK volgend jaar in Spanje. Dat zou een unieke prestatie zijn. De Belgische vrouwen zijn dan ook alleen maar met het sportieve aspect bezig.

"Wij spelen met ons hart voor het land en zeker niet voor het geld. Wij zijn allemaal heel trots om de driekleur te mogen dragen. We krijgen wel een premie, maar rijk worden we er niet van. Presteren en het volkslied mogen zingen, daar gaat het voor mij om. Dat is het mooiste dat er is", zegt Julie Vanloo.