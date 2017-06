Love game tegen Italië?: "Het zal een match zonder gevoelens worden"

Twee zussen (Kim en Hanne Mestdagh) en hun vader (Philip) in dezelfde ploeg was al uitzonderlijk, maar morgen krijgt de kwartfinale van de nationale vrouwenbasketbalploeg nog een extra pigment.

Bij tegenstander Italië speelt Giorgia Sottana, in het dagelijkse leven de partner van Kim Mestdagh. "Maar het zal een match worden zonder gevoelens", lacht Kim voor de microfoon van Sporza. "Dat wordt niet makkelijk, maar in de voorbereiding hebben we ook al tegen elkaar gespeeld."

België verloor vorige maand met 68-62. "Hopelijk krijgen we nu een ander scenario."

Vader en coach Philip ziet er geen graten in. "Dat behoort tot het privéleven van Kim. En bovendien is het al gebeurd. Ik weet dat ze beiden in de eerste plaats voor hun land en ploegmaats zullen spelen. Voor mij is het eigenlijk een non-event dat de wedstrijd niet zal beïnvloeden. Dat is het belangrijkste."