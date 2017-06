Belgian Cats ontmoeten Italië, titelverdediger Servië is uitgeschakeld

Italië had zeer weinig overschot in zijn barragewedstrijd tegen Hongarije: 49-48. Italië wordt dankzij zijn overwinning de tegenstander van België in de kwartfinales. De wedstrijd wordt donderdag om 12.30u gespeeld.

Eind mei speelden de Belgen in hun voorbereiding nog tegen de Italiaanse vrouwen. Op het vierlandentoernooi in Latina (Ita) was Italië nog met 68-62 te sterk voor de Belgische vrouwen, die toen zonder Ann Wauters speelden.

Ook de andere kwartfinalisten zijn bekend: titelverdediger Servië is uitgeschakeld. Servië veroverde op de Spelen van Rio nog brons, maar botste in de barrages op Letland, dat in de groepsfase verloor van de Belgen.

Ook Rusland, een andere tegenstander van de Belgen in de groepsfase, ligt eruit. Griekenland zorgde voor een verrassing door de Russen te wippen. Slovakije rekende dan weer af met Oekraïne.