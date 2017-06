Vrouwencompetitie in basketbal zit in een nieuwe jasje

Ook in de Beker van België, vorig seizoen ook gewonnen door Castors Braine, wordt er een kleine verandering doorgevoerd.

De vier beste teams van het kampioenschap vorig jaar (Braine, Willebroek, Waregem en Sint-Katelijne Waver) zullen komend seizoen pas in de kwartfinales in actie komen. Die kwartfinale spelen ze in één wedstrijd, op verplaatsing. De halve finales en finale worden, net als dit seizoen, op één plaats afgewerkt.